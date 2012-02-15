Сьогодні у Європі та США публікують великий блок макростатистики – експерти

Сьогодні у Європі та США публікують великий блок макроекономічної статистики.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, сьогодні публікують попередні дані про ВВП Німеччини і єврозони, торговий баланс єврозони, а також дані про промислове виробництво, індекс ділової активності у промисловості і протоколи засідання Комітету з відкритих ринків у США.

Як відзначають аналітики, українські фондові майданчики завершили торги вівторка, 14 лютого, зі змішаною динамікою. Індекс Української біржі зріс на 0,01% - до 1513,18 пункта, а індекс ПФТС впав на 0,74% - до 567,3 пункта. Серед підприємств індексного кошика Української біржі лідерами зростання стали акції Стахановського вагонобудівного заводу (+3,19%) і Крюківського вагонобудівного заводу (+1,48%). Водночас дещо гірше за ринок завершили торги папери Ясиновського КХЗ (-2,24%) і «Укртелекому» (-1,06%).

За інформацією аналітиків, на початку торгів вівторка на українському фондовому ринку переважали песимістичні настрої, пов`язані з пониженням рейтинговим агентством Moody’s рейтингів шести країн ЄС, а також пониженням агентствами Standard & Poor’s і Fitch рейтингів найбільших іспанських банків. Так, було знижено на один ступінь суверенні рейтинги таких країн, як Італія, Португалія, Словенія, Словаччина і Мальта, а рейтинг Іспанії було знижено відразу на два ступені. Також було знижено до «негативного» прогнози за рейтингами Франції, Австрії і Великобританії.

Водночас, повідомляють аналітики, до середини дня у вівторок негатив знівелювало несподіване зростання індексу економічних очікувань інвесторів Німеччини у лютому, а також успішне розміщення боргових паперів Іспанії, Італії і Греції. Крім того, підтримку ринку надало рішення Банку Японії збільшити програму викупу активів. До завершення торгової сесії 14 лютого на Українській біржі настрої на ринку знову погіршилися. Причиною цього слугували дані щодо роздрібного продажу зі США, які зросли менше, ніж очікувалося.

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