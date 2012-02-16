Ринки акцій усе ще не реалізували необхідність корекції - експерт

Сплеск оптимізму після висловів перших осіб Китаю перед початком вчорашньої торгової сесії прогнозовано випарувався, і ринки акцій знову залишилися наодинці зі все ще не реалізованою необхідністю скоректуватися.

Так прокоментував УНІАН поточну ситуацію на фондових біржах аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО. В результаті, повідомив він, до кінця середи, 15 лютого, фондові індекси США втратили від 0,5% до 0,7%, а у четвер вранці ф`ючерси на індекс S&P 500 знижувалися в межах ще 0,5%. Новинний фон, як і раніше, складається переважно з європейських новин. Так, інформація про те, що європейці перенесли свою зустріч, присвячену грецькому питанню, не дає спокою засобам масової інформації протягом ось уже більш ніж 24 годин. Водночас учасники ринку будуть уважні до економічних і корпоративних новин.

На думку аналітика, незважаючи на те, що в ході вчорашньої торгової сесії продавці на глобальних майданчиках отримали досить переконливу перемогу, у покупців ще може бути шанс подолатися за рівень 1350 для ф`ючерсів на індекс S&P 500. «Вірогідність реваншу оптимістів невисока, проте вона існує. Цікавим індикатором майбутньої динаміки ризикових активів протягом дня стане динаміка акцій Apple, де зосередилася боротьба прихильників корекції з безнадійними оптимістами. Якщо після вчорашнього внутрішньоденного розвороту акції цієї компанії продовжать зниження, корекція стане остаточною неминучістю, і український ринок не уникне цієї долі», - прогнозує він.