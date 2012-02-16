Експерти: основною темою для інвесторів залишаються переговори щодо грецького боргу

Основною темою для інвесторів залишається досягнення компромісу у переговорах щодо црецькому боргу.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ». Як відзначають аналітики, Греція і її офіційні кредитори досягли в середу ввечері прогресу в узгодженні умов другого пакету фінансової допомоги.

Проте до остаточного схвалення домовленості, згідно з офіційними заявами, необхідно вирішити ще декілька питань. Проведена сторонами технічна робота дозволила визначити джерело необхідного скорочення держвитрат у 2012 році на 325 млн. євро і розробити детальний список пріоритетних акцій з графіком їх виконання.

За інформацією аналітиків, світові фондові індекси закінчили середу, 15 лютого, змішаною динамікою. Європейський Stoxx600 зріс на 0,2%, а індекси США впали на 0,5-0,7%. Рух останніх був зумовлений падінням на 2,3% компанії Apple Inc.

За словами аналітиків, український індекс UX збільшився в середу на сильному зростанні «Мотор Січі» і Стахановського ВБЗ (обидва додали по 2,8%). Прибуток «Мотор Січі» у 2011 році зріс на 9% - до 1,34 млрд. грн., хоча показник виявився гіршим за консенсус-прогноз. На зарубіжних майданчиках акції «Кернел» впали на 0,4% після публікації фінансових результатів за другий квартал 2012 фінансого року.

Аналітики вважають, що з сьогоднішньої макроекономічної статистики найбільш очікувана публікація індексу промвиробництва в Україні за січень. Після несподіваного падіння індексу в грудні очікується відновлення зростання у річному вимірі.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 15 лютого, зріс на 0,51% – до 570,02 пункта. Загальний обсяг торгів становив 1 млрд. 273 млн. 583,9 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,59% – до 1522,07 пункта. Загальний обсяг торгів становив 104 млн. 461 тис. грн., з них на строковому ринку – 45 млн. 209 тис. грн.