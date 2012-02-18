19 лютого набувають чинності зміни до законів щодо Держпрограми приватизації

19 лютого набуває чинності Закон «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки», що сьогодні опублікований у газеті «Голос України» (№32, від 18 лютого).

Згідно з документом, закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців 73-92 підпункту 5, абзаців 4-5 підпункту 8, абзаців 22, 38, 39 підпункту 21, абзаців 18 - 24 підпункту 26 пункту 1 розділу І цього закону, які набирають чинності через шість місяців з дня опублікування цього закону.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня 2012 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки».

Законом внесено зміни до Закону України “Про приватизацію державного майна”. Змінами визначено об’єкти державної власності, що підлягають приватизації.

Відповідно до закону, приватизації не підлягають об’єкти, що мають загальнодержавне значення, а також казенні підприємства.

Відповідно до закону, перелік державних підприємств, що не підлягають приватизації, та акціонерних товариств, державні пакети акцій яких не підлягають приватизації, затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету міністрів України.

Відповідно до закону, рішення про приватизацію та затвердження умов продажу об’єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу приймає Кабінет міністрів України в установленому ним порядку. Крім того, передбачено, уряд затверджує перелік об’єктів державної власності, рішення про приватизацію яких приймаються в порядку, встановленому Кабміном. До цього переліку включаються: підприємства, частка державного замовлення у продукції яких за останні три роки становить у середньому не менш як 70% обсягу виробництва; підприємства, що є конкурентоспроможними на світовому ринку високотехнологічної продукції (більше 50% обсягу виробництва цієї продукції за останні три роки становить продукція, що експортується); підприємства, які є виробниками продукції згідно з міждержавними угодами; науково-дослідні та проектно-конструкторські установи, що виконують розробки для державних потреб (державне замовлення за останні три роки становить не менш як 50% розробок); державні радіо- і телекомпанії; спеціалізовані видавництва, що випускають дитячу літературу, підручники та навчальні посібники, наукову літературу; майнові комплекси підприємств авіаційної промисловості; майнові комплекси підприємств з лісовідновлення, лісорозведення та охорони лісу, лісництва, їх підрозділи; майнові комплекси підприємств геодезії, картографії та кадастру; науково-дослідні та проектні інститути землеустрою; майнові комплекси підприємств стандартизації, метрології і сертифікації, інші підприємства, що здійснюють сертифікацію продукції та перевірку її безпечності та відповідності встановленим вимогам; майнові комплекси хлібоприймальних і хлібозаготівельних підприємств, що забезпечують зберігання продукції державного резерву та державного інтервенційного фонду; майнові комплекси підприємств соляної промисловості; майнові комплекси підприємств, що виготовляють спирт.

Також законом передбачено, що у разі, якщо єдиний майновий комплекс, що пропонувався для продажу на аукціоні, на конкурсі не продано, державний орган приватизації може прийняти рішення про його реструктуризацію (в тому числі шляхом створення акціонерного товариства).

Згідно із законом, якщо для участі в аукціоні, конкурсі з продажу об’єкта приватизації подано заяву від одного покупця, зазначений об’єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни. У разі якщо об’єкт, що пропонувався для продажу на аукціоні, конкурсі, не продано, державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж такого об’єкта на аукціоні за методом зниження ціни (крім контрольного пакета акцій об’єктів групи Г), під час проведення якого можливе зменшення початкової ціни об’єкта. Ціна продажу об’єкта на аукціоні за методом зниження ціни може знижуватися до рівня фактичного попиту без обмеження мінімальної ціни продажу.

Об’єкти, не продані на аукціоні за методом зниження ціни на фондовій біржі, в тому числі шляхом дроблення, пропонуються для продажу на аукціоні без оголошення ціни. Аукціон без оголошення ціни проводиться до остаточного продажу об’єкта.