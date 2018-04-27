Греція – Євросоюз: "фінальна стадія" близька до продовження...

Уже майже два тижні новини з Греції добряче намагаються тиснути на гравців фондових ринків «ведмедячими» настроями. І це незважаючи на начебто позитивний імпульс у вирішенні питання держборгу країни. «Начебто» – оскільки питання вирішується, але, здається, процес його вирішення нескінченний і кожен новий крок на цьому шляху заводить у чергову безвихідь.

Для того щоб описати ситуацію, що склалася на даний момент, потрібно повернутися на кілька днів назад, коли інвестори зависли в очікуванні підсумків переговорів Греції з «донорами».

Зокрема, відзначив аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов, 8 лютого позитивний тон торгам акціями задавали саме новини з Греції. У пресі з`явилися коментарі одного з грецьких чиновників щодо перипетій переговорів з приватними кредиторами. Чиновник запевнив, що компромісне рішення вже фактично виробили і що переговори підходять до фінальної стадії. Крім того, було заявлено, що країна близька до остаточного узгодження умов отримання фінансової допомоги від міжнародних інститутів.

Як підкреслив О.Кушнарьов, успіхи у переговорах з кредиторами і чиновниками з ЄС і МВФ повинні чіткіше змалювати фінансові перспективи Греції і ослабити побоювання з приводу неконтрольованого дефолту держави. Зниження невизначеності щодо цієї проблеми викликало оптимізм, що вилилося у зростання фондових індексів. Додатковою підмогою для ринкового зростання послужили запевняння глави ФРС Бена Бернанке в тому, що фінрегулятор і далі вживатиме усіх заходів для того, щоб уберегти американську економіку від наслідків боргової кризи у єврозоні.

Переговори все ж таки затяглися, і Греція, як завжди, виявилася не готовою «зараз і відразу» зважитися на радикальні заходи. Як наслідок, міністри фінансів країн єврозони 9 лютого схвалили вельми жорстке рішення і дали Греції шість днів для виконання необхідних умов для отримання нової програми допомоги.

«Незважаючи на значний прогрес останніх днів, поки що не всі елементи готові, щоб ми погодилися сьогодні. Потрібні сильні політичні гарантії від партій для чіткого виконання програми після майбутніх загальних виборів (у Греції у квітні 2012 року – УНІАН)», – заявив голова єврогрупи Жан-Клод Юнкер після закінчення зустрічі 9 лютого.

Греції дали шість днів для того, щоб, крім іншого, скоротити бюджетні витрати ще на 325 млн. євро, схвалити програму заходів щодо економії бюджетних коштів у парламенті і дати «сильний» політичний сигнал, що вона дотримуватиметься цієї програми і після виборів.

Як наголосив голова єврогрупи, тільки виконання всіх умов дасть можливість Греції одержати другу програму допомоги розміром 130 млрд. євро, а також одержати списання частини боргів приватними інвесторами. Вимоги до Греції пов`язані з тим, що після надання першої програми допомоги країні у 2010 році реформи в Греції проводились із запізненнями на місяці у порівнянні з даними обіцянками.

Прикметно, що гравці фондових ринків, попри пильну увагу до Греції, майже не реагують на хід переговорів у цьому регіоні. Це пояснюється тим, що і песиміст, і оптиміст давно готовий до будь-яких сценаріїв розвитку подій і, відповідно, кожен вже заклав їх у свою передбачувану вартість акцій.

Проте зовсім проігнорувати Грецію фондові ринки не змогли (дуже вже важлива тема), що й позначилося на русі індексів останнім часом.

За словами аналітиків інвестиційної групи «Сократ», на ринок акцій 10 лютого продовжували чинити тиск невирішені боргові проблеми Греції. Негативним сигналом для ринку стали результати зустрічі міністрів фінансів єврозони, на якій через брак гарантій виконання вимог кредиторів з боку Греції лідери країн регіону відклали голосування щодо надання Афінам пакету фінансової допомоги до 15 лютого.

Парламент Греції в умовах жорсткої внутрішньополітичної ситуації все ж таки зумів прийняти не менш жорсткі умови Євросоюзу, спровокувавши продовження радикальних масових протестів громадян країни. Декілька депутатів парламенту, які голосували як «за», так і «проти», було виключено з фракцій, а протестні настрої в Афінах посилилися, супроводжуючись дуже навіть немирними і численними акціями.

Як підкреслили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ», незважачи на безлади в Афінах, парламент Греції 12 лютого вжив заходів для ущільнення бюджету, які дозволять країні уникнути дефолту. 199 парламентаріїв проголосували «за» і 74 – «проти». Таким чином, прем`єр-міністр Греції Лукас Пападемос одержав підтримку, яка дає йому право продовжувати узгоджені з ЄС і МВФ реформи в обмін на допомогу у розмірі 130 млрд. євро. Проте перед виділенням чергового траншу ще є декілька невирішених питань, які міністрам фінансів ЄС належить вирішити під час їхньої наступної зустрічі.

Зустріч представників Греції і головних фінансистів ЄС, призначена на 15 лютого, не відбулася. Сторони наразі обмежилися телефонною розмовою і перенесли побачення на те саме місце, але на 20 лютого. З одного боку, фондові ринки без оптимізму сприйняли таку інформацію. З іншого, навіть у телефонному режимі грецька влада зуміла узгодити з основними кредиторами умови фінансової допомоги, що допомогло ринкам подолати песимізм.

Проте крім Греції у Європи з`явилися нові проблеми. Агентство Moody’s знизило рейтинги Італії, Мальти, Португалії, Словаччини, Словенії та Іспанії, а також прогнози за рейтингами Австрії, Великобританії і Франції. Крім того, агентства Standard & Poor’s і Fitch знизили рейтинги найбільших банків Іспанії.

Варто відзначити, що протягом доволі тривалого часу фондові ринки, незважаючи на переважно зростання, не можуть визначити для себе чіткий тренд. Позитивні і негативні новини хаотично змінюються, як у калейдоскопі, і часто повертаються на біржі подібно до бумеранга, але вже з протилежним знаком.

Так, у день зустрічі греків з кредиторами, яка не відбулася, торги на фондових майданчиках пройшли переважно в оптимістичних тонах. За словами О.Кушнарьова, основну підтримку ринку надали заяви китайської влади про те, що КНР має намір допомогти Європі у боротьбі з борговою кризою. Раніше з вуст китайських чиновників звучали суперечливі висловлювання з цього приводу: запевняння в готовності надати допомогу змінювалися тезами про те, що Європа повинна розраховувати лише на власні сили. Прояснення позиції Китаю щодо цього питання інвестори зустріли покупками.

Ситуація на ринках цінних паперів знову і як і раніше невизначена. Залишається чекати зустрічі (відбудеться?) міністрів фінансів ЄС 20 лютого. При цьому навряд чи варто сподіватися, що навіть у ході цієї події буде напрацьовано справді «історичні» рішення. Насправді всі домовленості щодо Греції поки що залишаються лише пустою теорією, оскільки навесні країну чекають вибори, після яких усе може «зійти нанівець», враховуючи радикальні настрої народу. Адже долю вільної держави у вільній Європі досі, на щастя, вирішують її вільні громадяни.

Ігор Галичак (УНІАН)