Індекс Української біржі минулого тижня зріс на 1% - експерти

Індекс Української біржі за результатами минулого тижня зріс на 1%.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ». За словами аналітиків, торги на Українській біржі у п`ятницю, 17 лютого, пройшли мляво, з мінімальною волатильністю. Індекс UX зріс за день тільки на 0,01% і протягом торгів змінювався лише на 6 пунктів в один і інший бік. «Голубі фішки» закрилися різнонаправлено. Лідером зростання на Українській біржі у п`ятницю став Стахановський ВБЗ (+15%), падіння – Ясинівський КХЗ (-3,7%) і ЄМЗ (-3,6%). Зросли також дивідендні папери: Північний ГЗК (+3,6%), ЦГЗК (+6%) і Харцизький ТЗ (+1,7%).

Як відзначають аналітики, «Мотор Січ», яка не виправдала сподівань за чистим прибутком, за минулий тиждень все-таки продемонструвала зростання (+2,7%) на Українській біржі. На зарубіжних майданчиках у п`ятницю акції «Мілкіленд» зросли на 15% на чутках про те, що заборона на поставки сиру до Росії може бути знята після інспекції Росспоживнагляду.

За інформацією аналітиків, світові ринки закрилися у п`ятницю на позитивній ноті завдяки очікуванням ухвалення міністрами фінансів єврозони 20 лютого рішення про виділення Греції фінансової допомоги. Stoxx600 у п`ятницю зріс на 0,6%, S&P500 - на 0,2%. У США сьогодні вихідний, тому вся увага ринків буде зосереджена на зустрічі міністрів фінансів Європи. Крім того, сьогодні вартість нафти досягла максимуму за 9 місяців після рішення Ірану про часткове припинення експорту до Європи.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 17 лютого, знизився на 0,14% – до 566,79 пункта. Загальний обсяг торгів становив 181 млн. 112 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,01% – до 1507,75 пункта. Загальний обсяг торгів становив 88 млн. 216 тис. грн., з них на строковому ринку – 33 млн. 101 тис. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Греція – Євросоюз: "фінальна стадія" близька до продовження...