Початкова вартість 50% «Дніпрообленерго» - 600 млн. грн.

Початкова вартість запланованого до продажу 50% держпакета акцій ПАТ «Дніпрообленерго» становитиме 600 млн. грн.

Про це йдеться в оприлюдненому на урядовому сайті розпорядженні Кабінету міністрів України від 15 лютого 2012 р. № 89-р.

У цілому, вимоги до учасників конкурсу і конкурсні умови, що затверджені даним розпорядженням, ідентичні умовам конкурсів з приватизації інших енергокомпаній.

Так, відповідно до затверджених урядовим розпорядженням умов, у конкурсі з продажу пакета акцій «Дніпрообленерго» можуть брати участь особи, які упродовж трьох останніх календарних років здійснювали діяльність з постачання електроенергії в обсязі не менш як 30% від обсягу поставок «Дніпрообленерго» за той самий період або упродовж трьох останніх років були власником 50% статутного капіталу юридичних осіб, що здійснюють подібну діяльність. До участі в конкурсі не допускаються юридичні особи, у статутному капіталі яких 25% прямо або опосередковано належать державі.

Згідно з даним розпорядженням, покупець повинен погасити заборгованість за закуплену електроенергію на оптовому ринку електроенергії за договорами реструктуризації (мировими угодами) з державним підприємством "Енергоринок" за рахунок цільових надбавок до тарифів й інших джерел фінансування; до кінця 2013 р. розробити план дій з охорони довкілля з початком його виконання з 2015 г.; направити за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства у 2011 р. не менш як 30% чистого прибутку (за наявності) на виплату дивідендів і перерахувати до держбюджету дивіденди, нараховані на придбані 50% "Дніпрообленерго"; упродовж трьох років від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій не допустити без узгодження з профспілковою організацією скорочення чисельності працівників товариства більш ніж на 5% на рік тощо.

Нагадаємо, Фонд держмайна України (ФДМУ) планує оголосити у березні 2012 р. приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 50% держпакета акцій ПАТ "Дніпрообленерго". Відповідні зміни внесені наказом ФДМУ №52 від 12 січня 2012 р. до щомісячного пооб`єктного плану-графіку виставляння на продаж у 2012 р. пакетів акцій енергокомпаній.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЕК «Дніпрообленерго» – найбільша енергопостачальна компанія України.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, 15% акцій ПАТ «Дніпрообленерго» контролює Larva Investments Limited (Кіпр).

«Дніпрообленерго» завершило 2010 рік з прибутком 42,117 млн. грн.

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