Крім Греції, коло нагальних проблем в Європі надзвичайно велике - експерти

Крім Греції, коло проблем, які підлягають негайному вирішенню в Європі, в даний час надзвичайно велике.

Таку точку зору висловили аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) в своєму огляді.

Тому, за їхніми прогнозами, навіть за умов вирішення «грецького питання» новини з Європи будуть як і раніше перебувати в центрі уваги інвесторів. Поточний висхідний тренд на світових біржах не буде стійким. При цьому настрої на українському фондовому ринку будуть формуватися зовнішнім новинним потоком. На вітчизняних майданчиках можливий слабкий висхідний тренд і зростання обсягів торгів.

Як підкреслюють аналітики, минулого тижня настрої на світових фондових ринках формувалися під впливом потоку політичних новин з Європи. При цьому нові статистичні дані та фінансові результати компаній грали другорядну роль.

Аналітики відзначають, що вранці у четвер, 16 лютого, європейські ринки пішли вниз після скасування зустрічі міністрів фінансів країн єврозони, на якій повинні були прийняти рішення про виділення фінансової допомоги Греції. Грецька сторона не внесла ясність щодо скорочення витрат на 325 млн. євро в 2012 році.

Проте, нагадують аналітики, розчарування виявилося недовгим, і протягом четверга зростання відновився, коли стали надходити звістки про збільшення шансів успішного завершення переговорів. Зокрема, Німеччина відмовилася від пропозиції розділити кредит Греції на дві частини і відкласти виділення допомоги в повному розмірі, поки не стануть відомі результати парламентських виборів в Греції в квітні 2012 року. Також були озвучені деталі реструктуризації боргових паперів країни.

За словами аналітиків, висхідний тренд на фондових ринках в кінці минулого тижня був підтриманий хорошими статистичними даними зі США. Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття на позаминулому тижні знизилася на 13 тис. то 361 тис., тоді як очікувалося збільшення кількості заявок на 7 тис. До того ж перегляд статистики призвів до поліпшення картини з будівництва нових будинків в 2011 році.

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