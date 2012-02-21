У п'ятницю ВР розгляне закон про "приватизацію" ГТС, підтвердив Єфремов

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ підтвердив, що у п`ятницю, 24 лютого, парламент розглядатиметься законопроекти, що стосуються реформування нафтогазового комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ сказав сьогодні на брифінгу у ВР.

Він повідомив, що учора звернувся до Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів парламентських комітетів з проханням включити до порядку денного для розгляду законопроект про внесення змін до законодавства України з метою забезпечення реформування нафтогазового комплексу, і цей законопроект був включений до порядку денного на п`ятницю.

За словами О.ЄФРЕМОВА, якщо орієнтуватися на висловлювання народного депутата України від НУ-НС Арсенія ЯЦЕНЮКА з приводу здачі Росії газотранспортної системи, то «зрештою, ми можемо одержати металобрухт нікому не потрібний, а потім через декілька років ЯЦЕНЮК вийде на трибуну і звинувачуватиме уряд, що нічого не було зроблено».

За словами лідера фракції Партії регіонів, НАК «Нафтогаз України» не може вийти на IPO з нинішнім законодавством, яке стосується газотранспортної системи. Тому депутати повинні внести відповідні зміни до законодавства.

О.ЄФРЕМОВ зазначив, що IPO можна сприймати як один із варіантів приватизації, «але це найбільш цивілізована форма отримання коштів по структурах, які на сьогодні є привабливими».

Відповідаючи на питання журналістів, чи буде у п`ятницю законопроект по ГТС ухвалено вже в цілому як закон, О.ЄФРЕМОВ сказав: «У першому читанні, здається, тільки проходить».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні член фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ заявив, що парламентська більшість цього тижня планує розглянути питання приватизації ГТС.