Стартова ціна держпакету "Дніпрообленерго" співмірна з його ринковою вартістю - експерти

Оголошена стартова ціна 50% держпакету акцій ПАТ "Дніпрообленерго", що виставляється на приватизацію, у 600 млн. грн. співмірна з його ринковою вартістю.

За словами начальника аналітичного департаменту інвестиційної групи «УНІВЕР» Олени ЄВДОЧЕНКО, виходячи з ринкових цін на акції «Дніпрообленерго», оціночна вартість 50% держпакету акцій компанії у розмірі 600 млн. грн. виглядає цілком обгрунтовано – капіталізація компанії нині становить близько 1 млрд. 6,6 млн. грн. Водночас аналітик додала, що, враховуючи низьку ліквідність українського ринку акцій загалом, ринковий метод є не зовсім об`єктивним.

О.Євдоченко також відзначила, що залишкова вартість основних засобів на балансі "Дніпрообленерго" на початок 2012 р. становила 2 млрд. 240 млн. грн., а вартість чистих активів підприємства на кінець 2011 р. становила близько 940 млн. грн. "Тому від якої цифри відштовхувався ФДМ – сказати важко, виходячи із залишкової вартості основних засобів на балансі, оціночна вартість 50% акцій «Дніпрообленерго» виглядає заниженою, виходячи з вартості чистих активів – завищеною", - сказала аналітик. Загалом підприємство прибуткове, але показник рентабельності продукції дуже низький – лише 0,33%, додала О.Євдоченко.

За оцінкою аналітика інвестиційної компанії Dragon Capital Дениса САКВИ, оголошена стартова ціна 50% "Дніпрообленерго" передбачає ринкову вартість компанії у розмірі 150 млн. дол., що на 18% вище за поточні ринкові котирування. За інформацією аналітика, коефіцієнт «Вартість підприємства (СП) /EBITDA» становить 3,9, «Ціна/Чистий прибуток» - 27,6 (усі дані показники - за 2011 р.).

Д.Саква не виключив також можливості конкуренції на конкурсі за пакет, що приватизовується, в ході якої ціна його реалізації повинна ще зрости.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 15 лютого ц.р. № 89-р. затвердив початкову вартість планованого до продажу 50% держпакету акцій ПАТ «Дніпрообленерго» на рівні 600 млн. грн. Загалом вимоги до учасників конкурсу і конкурсні умови, затверджені цим розпорядженням, ідентичні умовам конкурсів із приватизації інших енергокомпаній.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЕК «Дніпрообленерго» – найбільша енергопостачальна компанія України.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, 15% акцій ПАТ «Дніпрообленерго» контролює Larva Investments Limited (Кіпр).

«Дніпрообленерго» завершило 2010 рік з прибутком 42,117 млн. грн.