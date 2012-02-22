ФДМУ оголосив конкурс із продажу «Дніпрообленерго». Початкова вартість – 600 млн. грн.

Фонд державного майна України оголосив приватизаційний конкурс із продажу 50% держпакета акцій ПАТ "Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго». Про це повідомляє офіційне видання Фонду держмайна України "Відомості приватизації" (№8 від 22 лютого). Початкова вартість пакета компанії, що виставляється на продаж, становить 600 млн. грн. Крок аукціону – 6 млн. грн. Заявки компаній-претендентів приймаються до 10 квітня, конкурс відбудеться 17 квітня 2012 року. Довідка УНІАН. ПАТ «ЕК «Дніпрообленерго» – найбільша енергопостачальна компанія України. За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, 75% акцій ПАТ «Дніпрообленерго» належать державі й знаходяться в управлінні НАК «Енергетична компанія України», 15,9% – компанії Larva Investments Limited (Кіпр). «Дніпрообленерго» завершило 2011 рік із прибутком 43,336 млн. грн.

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