ФДМУ виставив на продаж комплекс готелю "Спорт" у Києві

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс із продажу цілісного майнового комплексу державного підприємства "Готель "Спорт".

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 22 лютого ц.р.

Згідно з повідомленням, початкова вартість пакета акцій становить 66 млн. 324 тис. грн. (зокрема ПДВ - 11 млн. 54 тис. грн.).

Відповідно до конкурсних умов, покупець повинен буде провести реконструкцію будівлі готелю з метою отримання рівня "три зірки" на загальну суму інвестицій у розмірі 153 млн. 500 тис. грн., включаючи ПДВ.

Конкурс із продажу акцій "Готелю "Спорт" відбудеться 23 березня ц.р.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Готель "Спорт" (вул. Червоноармійська, м. Київ) розташовується на земельній ділянці розміром 0,5 га, до його складу входить будівля готелю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ФДМУ оголосив конкурс із продажу «Дніпрообленерго». Початкова вартість – 600 млн. грн.