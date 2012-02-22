ФДМУ оголосив конкурс з відбору оцінювачів Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з відбору оцінювачів не обігових активів цілісних майнових комплексів державних підприємств "Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат" і "Вільногірський гірничо-металургійний комбінат" з метою продовження терміну дії договору оренди.

Про це йдеться в повідомленні офіційного видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 22 лютого ц. р.

Конкурс відбудеться у ФДМУ 6 березня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, ЗАТ «Кримський ТИТАН» і Фонд державного майна України продовжили договір оренди Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (Житомирська обл.) і Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (Дніпропетровська обл.) до 2014 року.

Згідно з повідомленням, 24 січня 2012 року з підсумками судових розглядів «Кримський ТИТАН» і ФДМУ підписали відповідну мирову угоду. Також ці домовленості зафіксовані в додаткових угодах до договорів оренди між «Кримським Титаном» та Фондом держмайна.

Сторони домовилися про продовження терміну оренди Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК ще на 5 років, а відлік цього терміну починається з моменту закінчення в 2009 році дії попередньої оренди. Таким чином, «Кримський ТИТАН» є орендарем Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК до вересня 2014 року. Згідно з досягнутими домовленостями, «Кримський ТИТАН» погасить заборгованість за оренду Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК в розмірі 151,4 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПрАТ «Кримський ТИТАН» - найбільший у Центральній і Східній Європі виробник двоокису титану. Підприємство входить до групи компаній Дмитра ФІРТАША - Group DF. Group DF належать 50% мінус 1 акція підприємства. 50% плюс 1 акція належить державній акціонерній компанії «Титан».

У 2011 році «Кримський ТИТАН» збільшив випуск двоокису титану на 2,2%, в порівнянні з 2010 роком, досягнувши обсягу 108 тис. тонн.