Результативна зустріч єврочиновників з приводу Греції не вплинула на ринки акцій - експерт

Результативна зустріч єврочиновників з приводу Греції у понеділок, 20 лютого, не зробила істотного впливу на ринки ризикових активів ні у понеділок, ні у вівторок, що підтверджує думку про те, що зараз інвестори звертають увагу на інші чинники.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО. На його думку, особливо важливо те, що гравці не скористалися крапкою в «грецькому питанні» як трігером ідеї «купуй чутки, продавай факти». Тому європейський новинний фон інвесторам слід і далі просто ігнорувати.

Як повідомив аналітик, фондовим індексам США у вівторок, 21 лютого, знову не вдалося зрушитися з місця. Діапазон зростання/зниження провідних індикаторів становив від -0,1% до +0,1%. При цьому акції компанії Apple зросли до рівня 515 доларів і до історичного максимуму їм бракує трохи менше як 2%. Динаміка акцій цієї компанії зараз може слугувати хорошим індикатором настроїв на найбільшому в світі ринку акцій.

За словами П.Ільяшенка, цікаві новини надійшли з Китаю. У середу вранці було опубліковано значення попереднього індексу ділової активності в промисловому секторі, яке виявилося нижчим за позначку 50 пунктів, що означає скорочення активності. Це вже четверта публікація нижча за цю позначку, з чого інвестори роблять висновок про те, що економіка Китаю, ймовірно, й далі сповільнюється, і тому китайська влада знову піде на пом`якшення монетарної політики.

З іншого боку, додав аналітик, динаміка індексу HSBC Flash Manufacturing PMI явно йде на поправку (динаміка за останні 4 місяці: 48; 49; 48,8; 49,7). Тому спекуляції на тему китайської монетарної політики – це радше наслідок бажання інвесторів знайти бодай якийсь позитивний привід.