Експерти: інвестори побоюються, що дефолт Греції неминучий

Інвестори побоюються, що дефолт Греції неминучий і другий пакет допомоги лише відсуває банкрутство країни на пізніший термін.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» у своєму огляді.

За їхніми словами, незважаючи на схвалення другого пакету допомоги в 130 млрд. євро для Греції, ринки сприйняли цю новину з песимізмом. Згідно з конфіденційним звітом МВФ (Greece DSA), який просочився в інтернет, борг Греції до 2020 року сягне 160%, а не 120%, як було закладено у програму допомоги. Дефолту Греції 20 березня, термін виплати країною 14 млрд. євро боргу, скоріш за все вдасться запобігти. Проте залишаються великі сумніви щодо того, що буде далі з країною.

Як відзначають аналітики, за підсумками торгової сесії вівторка, 21 лютого, індекс Stoxx впав на 0,5%, тоді як S&P500 зріс всього на 0,07%. Український індекс UX цього дня знизився на 0,47%. Причому падіння було глибшим, проте під закриття «Укртелеком» (+1,3%) дозволив індексу скоротити втрати. Завдяки слабкій ліквідності компанії і відносно високій вазі в індексному кошику (11%) це дає можливість маніпулювати індексом Української біржі.

За інформацією аналітиків, попри низку позитивних новин щодо Крюківського ВБЗ (-1,9%), цей папір на Українській біржі у вівторок опустився через падіння іншої вагонобудівної фішки – Стахановського ВБЗ (-3,5%), зниження якої було пов`язане з фіксацією прибутку. Остання росла безперервно впродовж шести сесій (+28%) після повідомлення про отримання контролю Костянтином ЖЕВАГО над виробником вагонного литва в Чехії Kutna Hor.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 21 лютого, впав на 0,41% – до 563,13 пункта. Загальний обсяг торгів становив 391 млн. 857 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,47% – до 1507,88 пункта. Загальний обсяг торгів становив 112 млн. 631 тис. грн., з них на строковому ринку – 54 млн. 936 тис. грн.

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