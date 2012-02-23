Біржі Європи і США впали на фоні зниження рейтингу Греції до переддефолтного - експерти

Фондові біржі Європи та США завершили торги в середу, 22 лютого, з пониженням провідних індексів на фоні пониження рейтинговим агентством Fitch суверенного довгострокового рейтингу Греції до переддефолтного «С» з «ССС».

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, негативні настрої інвесторів в середу були також пов`язані зі слабкою статистикою з єврозони. Зокрема, індекс ділової активності в промисловості 17 країн єврозони знизився в лютому до 49,7 пункту з 50,4 місяцем раніше. Значення індексу більше 50 говорить про збільшення активності в сфері послуг і виробництва, менше - про скорочення.

Водночас, повідомляють аналітики, деяку підтримку світовим індексам в середу надали дані з індексу менеджерів по закупівлях у виробничій сфері Китаю, що розраховується аналітиками HSBC, який в лютому зріс з 48,8 до 49,7 пункту.

За інформацією аналітиків, в четвер буде опублікований індекс ділового оптимізму в Німеччині і дані по ринку праці США. Російські біржі сьогодні будуть закриті з нагоди Дня захисника Вітчизни.

Як відзначають аналітики, український фондовий ринок завершив торги в середу зі зниженням. Згідно з результатами сесії, індекс Української біржі впав на 1,42% до 1486,42 пункту, а індекс ПФТС знизився на 0,33% до 561,27 пункту. Серед підприємств індексного кошика Української біржі лідерами зниження стали акції "Укрнафти" (-2,54%) і «Донбасенерго» (-2,21%).

Нагадаємо, 22 лютого 2012 міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгострокові рейтинги Греції в іноземній і національній валюті відразу на два ступені - до «C» з «CCC», а після завершення програми обміну держоблігацій знизить до рівня «обмеженого дефолту».

На думку Fitch, зниження рейтингу до «C» з «CCC» означає, що країна перебуває на межі дефолту.

У той же час, Fitch підтвердило короткостроковий рейтинг Греції в іноземній валюті на рівні «C».