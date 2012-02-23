Слабка макростатистика по єврозоні призвела до падіння європейського ринку акцій – експерти

Слабка макроекономічна статистика по єврозоні призвела в середу, 22 лютого, до падіння європейського фондового індексу Stoxx600 на 0,8%, тоді як американський S&P500 знизився на 0,3%.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ». Як відзначають аналітики, показник ділової активності (PMI) єврозони знизився до 49,7 пункта в лютому, тоді як консенсус-прогноз припускав незначне зростання до 50,5 пункта. Значення PMI нижче 50 пунктів означає, що відбувається скорочення активності в регіоні. Якщо PMI продовжить зниження і в березні, то єврозону чекає зниження ВВП у першому кварталі 2012 року. А після зниження економіки в четвертому кварталі 2011 року на 0,3% зниження в першому кварталі 2012 року призведе до вже технічної рецесії.

Крім того, підкреслюють аналітики, після схвалення програми допомоги Греції залишається багато невизначеностей щодо її імплементації.

За словами аналітиків, український індекс UX у середу впав на зовнішньому негативі, а також на черговій «словесній війні» «Газпрому» і «Нафтогазу». При цьому обсяг торгів акціями виявився нижчим за середньодобовий показник лютого. Всі індексні фішки Української біржі в середу продемонстрували зниження, проте його глибина виявилася різною. Падіння деяких перевищило 2%, тоді як «Мотор Січ» (-0,7%) і «Азовсталь» (-0,6%) знизилися менше за інших. Зріс лише Харцизький трубний завод (+3,5%) на очікуваннях високих дивідендів.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 22 лютого, знизився на 0,33% – до 561,27 пункта. Загальний обсяг торгів становив 295 млн. 841 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 1,42% – до 1486,42 пунктв. Загальний обсяг торгів становив 108 млн. 585 тис. грн., з них на строковому ринку – 61 млн. 395 тис. грн.