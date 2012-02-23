Попит на акції зараз підтримується активними вливаннями у фінансову систему - експерт

На даний час попит на ризиковані активи у світі підтримується активними вливаннями ліквідності в фінансову систему.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН начальник аналітичного департаменту інвестиційної групи «УНІВЕР» Олена Євдоченко.

Зокрема, зазначила вона, 29 лютого ЄЦБ проведе другу операцію з надання необмеженої ліквідності європейським фінансовим компаніям в рамках програми LTRO (long term repurchasing program) терміном на три роки за ставкою 1% річних. І, швидше за все, цей факт уже закладено в цінах на ризикові активи.

З іншого боку, додала О.Євдоченко, "незважаючи на те, що Євросоюз схвалив нову програму фінансової допомоги Греції розміром 130 млрд. євро, інвесторів терзають сумніви, що урядові країни вдасться до кінця лютого завершити довгий список реформ, реалізація яких є умовою отримання доступу до пакету допомоги. Тому розмови про дефолт Греції ще актуальні, й цей факт буде негативно відображатися на настроях учасників торгів».

За словами аналітика, світові фондові індикатори, після фактично безперервного шеститижневого зростання напередодні, зараз знаходяться на локальних максимумах. Тому складно сказати, що стане імпульсом для подальшого зростання найближчим часом. Приводу для активних продажів акцій поки також немає.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 23 лютого, знизився на 0,36% - до 559,24 пункту. Загальний обсяг торгів склав 458 млн. 161,8 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,38% - до 1492,08 пункту. Загальний обсяг торгів склав 105 млн. 709 тис. грн., із них на терміновому ринку - 71 млн. 676 тис. грн.