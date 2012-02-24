Компанія Ярославського за 10,3 млн. доларів купує частку в компанії «XXI Століття»

Компанія DCH IMMO Limited, власником якої опосередковано є Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, за 10,3 млн. дол. купує 50% акцій компанії Ovaro Holding Limited, що володіє близько 60,1% акціонерного капіталу девелоперської компанії «XXI Століття».

Про це йдеться в повідомленні компанії XXI Century Investments Public Limited на сайті Лондонської фондової біржі.

Згідно з повідомленням, 23 лютого ц.р. компанія Bremille Investments Limited, якою опосередковано володіє генеральний директор та виконуючий обов`язки голови Ради директорів компанії «XXI Століття» Олег САЛМІН, погодилася продати 4 тис. звичайних акцій, що складає 50% акціонерного капіталу в компанії Ovaro Holding Limited, за близько 10,3 млн. дол. компанії DCH IMMO Limited.

Завершення операції очікується 20 березня 2012 року.

Компанія також відзначає, що в результаті реструктуризації кредиту, оголошеної 3 серпня 2011 року, «XXI Століття» повинен 4 млн. дол. компанії Grenheim Investments Limited, яка на 100% контролюється DCH.

Після операції О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ і О.САЛМІН будуть контролювати кожен приблизно по 30,05% акціонерного капіталу «XXI Століття» через компанію Ovaro. Загальний пакет акцій Ovaro в компанії «XXI Століття» залишається незмінним і становить 60,1%.

Як повідомляв УНІАН, у лютому ц.р. О.САЛМІН сконцентрував 60,1% в компанії «XXI Століття».

Довідка УНІАН. Компанія «XXI Століття» - український девелопер. З грудня 2005 року акції компанії котируються на Лондонській фондовій біржі (залучено 139 млн. дол.). У травні 2007 року компанія здійснила випуск євробондів і залучила 175 млн. дол. під розвиток проектів нерухомості в Україні. Торгівля акціями компанії на Лондонській фондовій біржі була припинена через неоприлюднення аудованої фінансової звітності за 2009 рік. З 26 січня 2011 року торгівля акціями девелопера відновлена.