ФДМУ продав 32,954% ПАТ "Спецтехскло А"

Фонд державного майна України (ФДМУ) продав 32,954% пакет акцій ПАТ "Спецтехскло А", повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

Вартість проданого пакета становить 4 млн. 846,5 тис. грн.

У ФДМУ також зазначили, що повідомлять назву компанії, яка купила акції "Спецтехскло А", після підписання з нею договору купівлі-продажу.

«Спецтехскло А» (Костянтинівка, Донецька обл.) було створено на базі цілісного майнового комплексу однойменного державного підприємства спільно з його орендарем - ЗАТ «Спецтехскло». «Спецтехскло А» спеціалізується на виробництві авіаційного скла.