Західні біржі завершили торги четверга різнонаправлено - експерти

Біржі Європи завершили торги четверга, 23 лютого, на негативній території, тоді як американські фондові індекси зросли на фоні даних по ринку праці США, які перевершили прогнози ринку.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, за минулий тиждень число первинних звернень за допомогою у зв’язку з безробіттям залишилося на рівні 351 тис., тоді як прогнозувалося, що цей показник зросте до 355 тис. Стримуючим чинником у четвер стали новини від Hewlett-Packard, згідно з якими чистий прибуток компанії у першому кварталі 2012 фінансового року знизився на 44%. Крім того, Єврокомісія погіршила прогноз ВВП єврозони. Тепер очікується, що ВВП єврозони у 2012 році скоротиться на 0,3%, тоді як раніше прогнозувалося зростання на 0,5%.

За словами аналітиків, у п`ятницю публікуються дані по ВВП Німеччини і Великобританії, а також індекс споживчої довіри від університету Мічиган і дані про продаж нового житла у США.

Аналітики констатують, що український фондовий ринок завершив торги четверга зі змішаною динамікою. Серед підприємств індексного кошика Української біржі лідерами зростання стали акції Ясиновського КХЗ (+1,9%) і «Донбасенерго» (+0,94%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 23 лютого, знизився на 0,36% – до 559,24 пункта. Загальний обсяг торгів становив 458 млн. 161,8 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,38% – до 1492,08 пункта. Загальний обсяг торгів становив 105 млн. 709 тис. грн., з них на строковому ринку – 71 млн. 676 тис. грн.