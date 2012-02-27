Останній тиждень лютого починається з незначної переваги песимістів - експерт

Останній тиждень лютого починається на фоні незначної переваги песимістів - мабуть, зустріч G20 не принесла очікуваних результатів.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

У той же час, додав він, «не можна сказати, що лідери провідних країн відзначилися негативними заявами: все, що ми дізналися нового протягом вихідних, - збільшення обсягів європейських фондів допомоги - буде, але пізніше».

За словами П.ІЛЛЯШЕНКА, поточний тиждень обіцяє бути багатим на публікації економічних даних. На черзі такі важливі події як публікація індексів ділового оптимізму PMI і перегляд темпів зростання ВВП США в четвертому кварталі 2011 року. Водночас, публікація даних з ринку праці Сполучених Штатів за версією BLS відбудеться наступного тижня (9 березня).

Таким чином, вважає аналітик, «виходить, що інтрига тижня буде полягати в тому, чи піднесуть нам економіки Європи, США, Китаю та Бразилії позитивні сюрпризи? В іншому випадку убогий європейський новинний фон буде сприяти тестуванню ф`ючерсами на індекс S & P 500 рівня 1350 пунктів, який навряд чи буде утримано».