Експерти: збори міністрів фінансів країн G20 пройшли без особливих сюрпризів

Збори міністрів фінансів країн «Великої двадцятки» (G20), що відбулися минулих вихідних, пройшли без особливих сюрпризів.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ».

Як відзначають аналітики, більшість учасників G20 наполягала на збільшенні розміру фонду фінансової стабільності (ESM) до 750 млрд. євро, проте Німеччина була проти цього рішення. Очікується, що сьогодні Бундестаг повинен схвалити виділення Греції фінансової допомоги в розмірі 130 євро, а в США опублікують дані щодо продажів будинків на вторинному ринку.

За словами аналітиків, світові фондові індекси в п`ятницю, 24 лютого, продемонстрували помірне зростання. Європейський Stoxx600 додав 0,3%, американський S & P500 - 0,2%. Причому зростання європейських індексів перервало триденне зниження, тоді як S & P 500 зараз знаходиться на максимальному рівні з червня 2008 року.

Аналітики повідомляють, що індекс UX в п`ятницю зріс за мізерного обсягу торгів, який виявився вдвічі нижче середнього показника лютого. Лідером зростання на Українській біржі став Стахановський ВБЗ (+5,8%). З індексних паперів знизився лише «Укртелеком» (-1,5%).

За інформацією аналітиків, за результатами минулого тижня UX зріс лише на 0,1%. Лідер зростання Стахановський ВБЗ (+12%) виявився найбільш волатильним папером тижня. Лідером падіння стала «Укрнафта» (-4,4%).

Аналітики очікують цього тижня підвищений інтерес до Єнакіївському метзаводу (+1,9%), чистий прибуток якого за 2011 рік (250 млн. грн.) значно перевершив консенсус-прогноз «Блумберг» (-1100 млн. грн.).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 24 лютого, знизився на 0,25% - до 557,83 пункту. Загальний обсяг торгів на склав 391 млн. 358 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів підвищився на 1,10% - до 1508,56 пункту. Загальний обсяг торгів склав 83 млн. 878 тис. грн., з них на терміновому ринку - 49 млн. 159 тис. грн.