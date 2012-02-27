ФДМУ продав цілісний майновий комплекс київського «Ізумруда»

Фонд державного майна України продав на аукціоні цілісний майновий комплекс Київського державного підприємства «Ізумруд». Про це повідомили УНІАН у прес-службі Фонду. У ФДМУ відмовилися уточнити назву юрособи і суму операції до підписання договору купівлі-продажу. Початкова вартість пакету акцій становила 31 млн. 900,8 тис. грн. Довідка УНІАН. Київське державне підприємство «Ізумруд» займається виробництвом ювелірних виробів, зокрема обробкою алмазів з давальницької сировини, виробництвом прикрас із срібла, благородних металів тощо. Станом на 31 травня 2011 р. вартість активів становила 31,9 млн. грн.

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