Публікація індексів PMI може стати приводом для корекції на ринках акцій - експерт

Що стосується нереалізованого потенціалу корекції на світових фондових майданчиках, яка неминуче зачепить і український ринок, то інформаційним приводом для такої динаміки може стати публікація індексів PMI у четвер, 1 березня.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

До цього моменту, вважає він, імовірність повторення подій понеділка, 27 лютого, (зростання після незначного зниження) є високою.

За словами аналітика, «в понеділок світові ринки повернулися до вже трохи забутого паттерну поведінки: зниження в першій половині дня і зростання з відкриття торгів у Сполучених Штатах. Безумовно, мова все йде про незначне денне коливання значень індексів, проте така ситуація характерна для майже половини протяжності поточного ралі - з початку 2012 року».

З точки зору новинного фону, вважає П.ІЛЛЯШЕНКО, єдиним вартим уваги заголовком в понеділок стала інформація про зміну в структурі активів європейських банків, розкрита ЄЦБ. Зокрема думки учасників ринку про те, що головними покупцями італійських та іспанських облігацій останнім часом виступали самі італійські та іспанські банки, підтвердилися, що говорить про успішність операцій LTRO.