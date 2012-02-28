НДУ і російський НРД встановили кореспондентські відносини

ПАТ «Національний депозитарій України» (НДУ) і Небанківська кредитна організація закрите акціонерне товариство «Національний розрахунковий депозитарій» (НРД) підписали меморандум про співпрацю і договір про відкриття і ведення кореспондентського рахунку депо НРД у Нацдепозітарії.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі НДУ.

Відповідно до підписаного меморандуму, депозитарії вважають за необхідне розширювати двостороннє співробітництво і мають намір встановити тісні ділові відносини за такими напрямками: обмін інформацією щодо порядку функціонування клірингових, розрахункових та облікових систем Росії та України; відкриття взаємних кореспондентських рахунків НРР і НДУ; вивчення облікових систем Росії та України, а також підготовка пропозицій щодо їх зближення; взаємний обмін статистичними даними та ін.

За словами голови правління "Національного розрахункового депозитарію" Едді АСТАНІНА, «вибудовування партнерських відносин і технологічної взаємодії НРД з Національним депозитарієм України спрямоване на взаємний розвиток пост-трейдингової інфраструктури фінансових ринків наших країн. Цей крок також відображає наше розуміння і є реакцією на глобальні зміни, пов`язані з тенденцією створення стратегічних альянсів і консолідації інфраструктури на фінансових ринках».

Довідка УНІАН. Небанківська кредитна організація закрите акціонерне товариство «Національний розрахунковий депозитарій» (НКО ЗАТ НРД) - найбільший розрахунковий депозитарій Росії, що входить до Групи ММВБ-РТС, обслуговує біржові та позабіржові угоди з усіма видами емісійних цінних паперів російських емітентів, а також надає розрахункові банківські послуги, включаючи грошові розрахунки за угодами учасників фінансового ринку.

Головний депозитарій забезпечує зберігання глобальних сертифікатів та депозитарний облік 99% випусків корпоративних облігацій, випусків субфедеральних і муніципальних облігацій та ін.

ВАТ «Національний депозитарій України» створено в грудні 1998 року. У вересні 2006 року Держкомісія з цінних паперів та фондового ринку видала НДУ ліцензію на здійснення діяльності депозитарію цінних паперів терміном на 10 років. Згідно із законодавством, виключною компетенцією НДУ є: стандартизація депозитарного обліку та документообігу щодо операцій з цінними паперами; нумерація (кодифікація) цінних паперів, випущених в Україні, згідно з міжнародними нормами та ін.

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