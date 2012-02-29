ФДМУ продав майновий комплекс держпідприємства "Екоантилід"

Фонд державного майна України продав на аукціоні цілісний майновий комплекс (ЦМК) державного підприємства "Екоантилід" (м. Дніпродзержинськ).

Про це повідомляється в офіційному виданні ФДМУ "Відомості приватизації".

Згідно з повідомленням, покупцем ДК "Екоантилід" виступила юридична особа. При цьому у ФДМУ не уточнили назву компанії-покупця.

Реалізаційна ціна продажу ЦМК "Екоантилід" становила 39 млн. 871,9 тис. грн. (з урахуванням ПДВ - 6 млн. 645 тис. грн.).

Довідка УНІАН. Дніпродзержинське державне підприємство "Екоантилід" займається виробництвом азотних добрив, виробництвом іншої хімічної органічної і неорганічної продукції, роздрібною торгівлею тощо.