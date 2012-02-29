Зниження рейтингу Греції тиснуло на настрої інвесторів – експерти

Серед новин, які чинили тиск на настрої інвесторів у вівторок, 28 лютого, варто відзначити зниження агентством Standard & Poor`s рейтингу Греції відразу на два ступені – з «СС» до «SD».

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, також було знижено прогноз щодо Європейського фонду фінансової стабільності до «негативного». Статистика, що вийшла у вівторок у США, мала змішаний характер. Так, обсяги замовлень на товари тривалого користування знизилися на 4% проти очікуваного зниження на 1%. Проте, підтримку ринку надали дані щодо індексу споживчої довіри, який у лютому несподівано зріс до 70,8 з 61,1 пункта.

За словами аналітиків, індекс Української біржі у вівторок відкрився гепом вгору на тлі схвалення у парламенті Німеччини питання про надання Греції фінансової допомоги у розмірі 130 млрд. євро. Але вже до обіду вранішній позитив було втрачено, і до кінця торгової сесії на ринку спостерігалися негативні тенденції.

Як наслідок, констатують аналітики, український фондовий ринок завершив торги вівторка зі зниженням. Серед підприємств індексного кошика Української біржі лідерами зниження стали акції Стахановського вагонобудівного заводу (-2,13), Крюківського вагонобудівного заводу (-2,09) і «Стиролу» (-1,77%). Водночас краще за ринок завершили торги папери «Донбасенерго» (+0,76%) і «Укрнафти» (+0,41%).

Аналітики наголошують, що сьогодні відбудеться основна для фінансових ринків подія тижня – аукціон ЄЦБ з надання ліквідності європейським банкам. Серед статистики сьогодні варто звернути увагу на дані щодо індексу споживчих цін у єврозоні, а також на попередні дані по ВВП, індекс Чикаго ділової активності і запас нафти за тиждень у США.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 28 лютого, знизився на 0,26% – до 554,50 пункта. Загальний обсяг торгів становив 197 млн. 489 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 0,86% – до 1473,91 пункта. Загальний обсяг торгів становив 115 млн. 954 тис. грн., з них на строковому ринку – 64 млн. 909 тис. грн.

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