Чи не стане допомога Греції "ведмежою послугою"?

Кінець лютого для фінансових ринків пройшов у рамках від засідання міністрів фінансів Єврогрупи у Брюсселі до засідання міністрів фінансів «Великої двадцятки» в Мехіко. На цих «дуже важливих» заходах відбулося те, що мало відбутися, і нічого більше. Сюрпризів не було, а ухвалені рішення виявилися настільки очікуваними, що ніяк не вплинули на фондові ринки, навіть більше – через свою передбачуваність стали до певної міри негативним сантиментом для гравців.

Прийняти допомогу готові!

Напередодні засідання Єврогрупи 20 лютого в Брюсселі віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Греції Евангелос Венізелос у своїй офіційній заяві висловив сподівання, що Єврогрупа схвалить другу програму допомоги країні. «Греція підходить до сьогоднішнього засідання Єврогрупи після виконання всіх вимог для схвалення нової програми», – заявив він.

Як відзначив Е.Венізелос, народ Греції посилає Європі повідомлення про те, що він «піде на необхідні жертви», щоб Греція «відновила своє місце у європейській сім`ї, захистивши, таким чином, досягнення багатьох попередніх десятиліть».

Поточна ситуація така. Євросоюз готовий підтримати Грецію фінансами (відзначимо, дуже значними). Уряд держави, своєю чергою, всіляко декларує – і навіть від імені народу – готовність зробити все для отримання допомоги. Народ при цьому так само активно демонструє незгоду з урізуванням його прав. Громадяни Греції вже показали за допомогою масових протестів ставлення до домовленостей свого уряду з лідерами ЄС. І, здається, народ Греції «послав повідомлення», що скоріше «піде на необхідні жертви», щоб захистити прийнятні умови життя для себе в осяжному сьогоденні, ніж «відновити своє місце в європейській сім`ї» у невизначеному майбутньому.

Проте 20 лютого міністри фінансів Єврогрупи на засіданні в Брюсселі дійшли згоди про виділення міжнародної фінансової допомоги Греції в рамках другої програми порятунку країни від дефолту. Допомога з державних джерел повинна становити 130 мільярдів євро до 2014 року. Крім того, приватні кредитори спишуть Греції 53,5% боргу, або більш як 100 мільярдів євро. Найнагальніше завдання – допомогти Греції виплатити до 20 березня 2012 року 14,5 млрд. євро для погашення облігацій.

Прикметно, що протести громадян Греції проти такої політики повністю ігнорує Євросоюз, і навіть висловлювань європейських лідерів з приводу цієї проблеми майже не чути. Тобто питання, які безпосередньо впливають на життя людей, вирішуються виключно на вищому рівні, а спроби порозумітися з народом безпосередньо за допомогою референдуму, як ми пам`ятаємо, закінчилися відставкою попереднього уряду Греції. Думка пересічних греків у ході вирішення глобальних завдань, мабуть, нікого не цікавить, причому винні у нинішніх проблемах країни зовсім не прості громадяни. Величезний держборг Греції виник не одномоментно, а накопичувався впродовж тривалого часу. Як саме – Європа цю тему закрила за сімома печатями і публічно вже не обговорює. Хоча зрозуміло, що причиною ситуації стала вкрай необдумана фінансова політика тієї влади Греції, яка зараз будь-якими способами прагне одержати фінансування ЄС, але розплачуватися доведеться простим громадянам.

Отож, можна не сумніватися в тому, що всі заходи, яких вживає Євросоюз для порятунку однієї зі своїх «слабких ланок», навряд чи приведуть до очікуваних результатів, оскільки боротьба ведеться не з причиною, а з наслідком. Індикатором є фондові ринки, які майже не реагують на потуги лідерів ЄС у цьому напрямі. Навіть більше, інвестори й далі вірять у те, що дефолт Греції колись відбудеться. А новини на кшталт «Євросоюз зробив черговий крок для порятунку Греції» вже сприймаються як бородатий і давно набридлий анекдот.

На думку аналітика компанії Astrum Investment Management Павла Ільяшенко, результативна зустріч єврочиновників з приводу Греції у понеділок, 20 лютого, не мала істотного впливу на ринки ризикових активів ні у понеділок, ні у вівторок, що підтверджує думку про те, що зараз інвестори звертають увагу на інші чинники. Особливо важливе те, що гравці не скористалися крапкою у «грецькому питанні» як трігером ідеї «купуй чутки, продавай факти». Тому європейський новинний фон інвесторам слід і далі просто ігнорувати.

Як вважають аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ», інвестори побоюються, що дефолт Греції неминучий і другий пакет допомоги лише переносить банкрутство країни на пізніший термін. Незважаючи на схвалення другого пакету допомоги у розмірі 130 млрд. євро для Греції, ринки сприйняли цю новину з песимізмом. Згідно з конфіденційним звітом МВФ (Greece DSA), який просочився в Інтернет, борг Греції до 2020 року становитиме 160%, а не 120%, як було закладено у програму допомоги. Дефолту Греції 20 березня – термін виплати країною 14 млрд. євро боргу – скоріш за все, вдасться не допустити. Проте залишаються великі сумніви стосовно того, що буде далі з країною.

Своєю чергою, аналітики інвестиційної групи «Сократ» вважають, що завдяки отриманню допомоги Греція зможе уникнути дефолту в березні, але загалом проблема держборгу країни залишилася невирішеною. На зустрічі міністрів фінансів країн єврозони було ухвалено рішення про надання Греції допомоги. Позитивної реакції ринку на це не відзначено, оскільки ці новини до певної міри були очікуваними, що сприяло фіксації прибутку.

Невдовзі після «успішної» зустрічі Єврогрупи міжнародне рейтингове агентство Fitch, дізнавшись усі деталі угоди, знизило довгострокові рейтинги Греції в іноземній і національній валюті відразу на два ступені – до «C» з «CCC», а після закінчення програми обміну держоблігацій запланувало знизити рейтинги країни до рівня «обмеженого дефолту». При цьому Fitch підтвердило короткостроковий рейтинг Греції в іноземній валюті на рівні «C». На думку агентства, дефолт країни дуже ймовірний найближчим часом. На цьому тлі фондові біржі Європи і США завершили торги 22 лютого з пониженням провідних індексів.

Крім Греції, у Європи залишається безліч інших серйозних проблем, на які інвестори зараз звертають більше уваги. Зокрема, відзначають аналітики ІГ «АРТ КАПІТАЛ», слабка макроекономічна статистика по єврозоні призвела 22 лютого до падіння європейського фондового індексу Stoxx600 на 0,8%, тоді як американський S&P500 знизився на 0,3%. Показник ділової активності (PMI) єврозони знизився до 49,7 пункта в лютому, тоді як консенсус-прогноз припускав незначне зростання до 50,5 пункта. Значення PMI нижче за 50 пунктів означає, що відбувається скорочення активності у регіоні. Якщо PMI знизиться і в березні, то єврозону чекає зниження ВВП у першому кварталі 2012 року. А після зниження економіки в четвертому кварталі 2011 року на 0,3% зниження в першому кварталі 2012 року призведе до вже технічної рецесії. Крім того, після схвалення програми допомоги Греції залишилося багато невизначеностей щодо її імплементації.

Відстрочення відповіді – не вирішення завдання...

Проте фондові ринки наразі налаштовані хай на невелике, але таки зростання, ігноруючи, як мовилося раніше, новини з Греції і періодично підживлюючись позитивом зі США. При цьому для підвищувального тренду на біржах є й інші, більш штучні причини.

За словами начальника аналітичного департаменту інвестиційної групи «УНІВЕР» Олени Євдоченко, у цей час попит на ризикові активи у світі підтримується активними вливаннями ліквідності у фінансову систему. Зокрема, 29 лютого ЄЦБ проведе другу операцію із надання необмеженої ліквідності європейським фінансовим компаніям у рамках програми LTRO (long term repurchasing program) строком на три роки за ставкою 1% річних. І, скоріш за все, цей факт уже закладено в ціни на ризикові активи.

Греція напередодні зустрічі «Великої двадцятки» у Мехіко продовжувала вживати активних заходів, необхідних для досягнення домовленостей з ЄС. Так, 23 лютого парламент Греції схвалив закон про обмін частини держоблігацій, який дозволить списати 107 млрд. євро боргу країни приватним кредиторам. Власники цінних паперів одержать нові облігації з номіналом на 53,5% меншим, ніж колишні.

Своєю чергою, голова Світового банку Роберт Зеллік 25 лютого заявив, що Греція не потребує нового траншу. За його словами, 130 млрд. євро в рамках другої програми допомоги дозволять країні і далі зволікати з реформами, а потрібно, щоб їх було проведено щонайшвидше. Як заявив голова Світового банку, порятунок Греції залежить від ефективності зусиль щодо фінансової оптимізації з боку самих греків. Крім того, реструктуризація боргу вже стала додатковою підтримкою країні. «Взаємодія Євросоюзу з Грецією – лише частина зусиль для підтримки набагато важливіших елементів європейської системи фінансів», – наголосив він.

У минулі вихідні також стало відомо, що Німеччина готова послати до Греції 170 колекторів для допомоги у зборі податків, оскільки вважає, що чимало громадян країни ухиляються від їх сплати. Крім того, Берлін пропонує призначити в Греції іноземного «комісара бюджету», який би контролював витрачання фінансів. Ці заходи сумнівні з погляду їх ефективності, але в чому можна не сумніватися – вони лише розпалюють і без того напружену соціальну обстановку в Греції. Причому тільки новина про наміри Німеччини здатна «завести» незадоволених греків, а приїзд і практичні дії іноземних емісарів можуть призвести до цілком непередбачуваних і вже неконтрольованих наслідків, прямо протилежних до поставленої мети.

Підсумки ж самої зустрічі «Великої двадцятки» у Мехіко 25-26 лютого виявилися більш ніж передбачуваними, що, мабуть, додало песимізму на фондових ринках.

Як відзначають аналітики ІГ «АРТ КАПІТАЛ», збори міністрів фінансів країн «Великої двадцятки» пройшли без особливих сюрпризів. Більшість учасників G20 наполягали на збільшенні розміру фонду фінансової стабільності (ESM) до 750 млрд. євро, проте Німеччина була проти цього рішення.

Крім того, за словами аналітиків ІГ «Сократ», тиск на ринки акцій 27 лютого, після зустрічі G20, зробила заява глави МВФ Крістін Лагард про те, що світова економіка «все ще перебуває у зоні ризику». Загалом же біржі Європи і США цього дня перебували переважно в червоній зоні на тлі рішення, прийнятого на саміті «Великої двадцятки», відкласти питання надання МВФ додаткової допомоги для підтримки країнам єврозони. Також стало відомо, що рейтингове агентство Moody’s попередило про збереження ризику дефолту Греції, що також негативно позначилося на настроях інвесторів.

Аналітики ІГ «АРТ КАПІТАЛ» також відзначають, що європейські фондові ринки 27 лютого знизилися, оскільки на зустрічі G20 у Мексиці не вдалося підвищити розмір фонду фінансової стабільності Європи. Крім того, відбулися ще дві важливі події, хоча вони були очікуваними і їх було включено у поточні ціни. Бундестаг схвалив програму допомоги Греції, а агентство S&P понизило рейтинг Греції до рівня "вибірковий дефолт". Як тільки країна успішно проведе обмін своїх облігацій, S&P підвищить рейтинг Греції до колишнього рівня.

Як наслідок, на даний момент маємо задоволення спостерігати чергові спроби ЄС врятувати Грецію, які насправді виглядають як відстрочення проблеми. Підтвердженням цієї тези є настрої гравців фондових ринків і дії стосовно Греції провідних рейтингових агентств. Крім того, країна 20 березня повинна виплатити 14 млрд. євро держборгу, і якщо з цим у неї, мабуть, уже не буде проблем, то результат запланованих на квітень парламентських виборів непередбачуваний. Вони повинні були відбутися 19 лютого, проте під тиском ЄС їх перенесли на два місяці, що лише підтверджує думку про відстрочення питання. Поза всякими сумнівами, що вибори будуть демократичними, чесними і прозорими. І тут своє вагоме слово скаже вже третій, наразі ігнорований учасник переговорів – народ Греції. І його думка може виявитися цілком протилежною до офіційної точки зору. В такому разі фінансова допомога стане "ведмежою послугою" як для Греції і самого ЄС, так і для фондових ринків, де "ведмеді" можуть отримати піррову перемогу, яка навіть їм не потрібна...

Володимир Оранський (УНІАН)