Зі складу індексного кошика "Української біржі" виключать акції 5 "фішок"

Індексний комітет "Української біржі" з 16 березня виключив зі складу індексного кошика акції "Укртелекому", концерну "Стирол", Ясиновського коксохімічного заводу, Крюківського і Стахановського вагонобудівних заводів, повідомляє сайт біржі.

Таке рішення ухвалив комітет на своєму засіданні 28 лютого.

Індексний комітет також затвердив як кандидата на виключення зі складу індексного кошика акції ПАТ "Укрнафта".

Таким чином, на даний момент кількість цінних паперів, які перебувають в кошику індексу "Української біржі", скорочено з 15 до 10.