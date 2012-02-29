Експерт: новинний фон на ринках акцій зараз не можна охарактеризувати однозначно

Новинний фон на ринках акцій у даний час не можна охарактеризувати однозначно.

Так прокоментував агентству УНІАН поточну ситуацію на ринках акцій аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО. З одного боку, підкреслив він, вчорашні дані про динаміку промислових замовлень у США за січень здивували в гірший бік, з іншого – впевненість споживачів і, що важливіше, впевненість менеджерів зросла більше, ніж очікувалося. Сьогодні гранично важливим сигналом стане публікація Chicago PMI в 16:45 за київським часом.

За словами аналітика, «фондовий ринок Сполучених Штатів у вівторок, 28 лютого, повторив трюк понеділка – зростання по ходу регулярної торгової сесії після змішаної динаміки першої половини дня. У свою чергу, український ринок акцій також не зрадив себе і завершив торгову сесію зниженням на тлі продажів за широким списком блакитних фішок».

Як відзначив П.Ільяшенко, подією дня на українському ринку акцій у вівторок стало рішення індексного комітету Української біржі про скорочення кошика індексу UX з 15 до 10 паперів. Так, з 16 березня індекс покинули Ясиновський КХЗ, «Стирол», Крюківський ВБЗ, Стахановський ВБЗ і «Укртелеком».

На думку аналітика, «що стосується ситуації, що склалася на відкритті європейських торгових майданчиків сьогодні вранці, ми не спостерігаємо серйозних відмінностей від того, що бачили протягом поточного тижня. Це означає, що вірогідність стати свідками зростання глобальних ринків акцій у другій половині дня істотно вища, ніж у першій».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Чи не стане допомога Греції "ведмежою послугою"? Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 28 лютого, знизився на 0,26% – до 554,50 пункта. Загальний обсяг торгів становив 197 млн. 489 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 0,86% – до 1473,91 пункта. Загальний обсяг торгів становив 115 млн. 954 тис. грн., з них на строковому ринку – 64 млн. 909 тис. грн.