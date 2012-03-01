Apple вперше за 16 років виплатить дивіденди. На це піде 7,46 млрд дол.

Компанія Apple, сумарна вартість акцій якої перевищила 500 млрд дол., в 2012 році може почати виплати дивідендів після 16-річної перерви, повідомляє Bloomberg.

Тим самим компанія намагається заспокоїти інвесторів, які вважають, що у виробника електроніки занадто багато грошей на рахунку.

Зараз у компанії є майже 98 млрд дол. коштів на рахунку, з яких 7,46 млрд дол. підуть на виплати дивідендів. Таким чином, сума квартальних дивідендів компанії складе близько 2 дол. за акцію.

Глава Apple Тім Кук в лютому заявив, що грошей у компанії «більше, ніж потрібно для управління нею» і топ-менеджмент веде «активні дискусії» про те, що робити з коштами.

Аналітики найбільших банків - Morgan Stanley і JPMorgan Chase - також висловили впевненість у тому, що вже в квітні 2012 року Apple почне виплати дивідендів.

В останній раз компанія платила дивіденди в 1995 році, ще до того, як в компанію повернувся її засновник Стів Джобс і зайнявся розробкою iPod, iPhone і iPad.