Біржі Європи і США завершили середу на негативній території - експерти

Біржі Європи і США завершили торги в середу, 29 лютого, на негативній території.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, у середу на ринок надходили різноспрямовані сигнали до руху індексів. Серед позитивних новин варто відзначити підсумки аукціону із надання європейським банкам трирічних кредитів, згідно з якими ЄЦБ видав 529,5 млрд. євро банкам, що перевершило очікування аналітиків. Крім того, вчора стало відомо, що, за переглянутими даними, ВВП США у четвертому кварталі в річному виразі зріс до 3% з 2,8%. Дані по індексу Чикаго ділової активності також виявилися кращими за прогнози, в лютому індекс зріс до 64 пунктів з 60,2. Водночас інвестори були розчаровані виступом глави ФРС Бена БЕРНАНКЕ, в якому він відзначив, що вірогідність продовження програми кількісного пом`якшення невелика.

Як повідомляють аналітики, сьогодні буде опубліковано індекс ділової активності у промисловості по Німеччині та єврозоні. У США вийдуть дані про кількість первинних звернень за допомогою у зв’язку з безробіттям, особисті витрати і доходи, а також індекс економічних умов ISM у виробничій сфері.

Аналітики відзначають, що український фондовий ринок завершив торги в середу зі змішаною динамікою. Згідно з результатами сесії, індекс Української біржі зріс на 0,01% - до 1474,12 пункта, а індекс ПФТС впав на 0,68% - до 550,75 пункта. Серед підприємств індексного кошика Української біржі лідерами зниження стали акції Ясиновського КХЗ (-6,58%), «Стиролу» (-6,17%) і Крюківського вагонобудівного заводу (-4,0%). Найбільше зростання було зафіксоване за паперами «Укрнафти» (+3.16) і «Азовсталі» (+1.91%).

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