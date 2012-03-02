Експерт: світові індекси в лютому показали непогане зростання, а український ринок акцій впав

Непогана корпоративна і макроекономічна статистика наддали основну підтримку світовим ринкам акцій у лютому.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН начальник аналітичного департаменту інвестиційної групи «УНІВЕР» Олена ЄВДОЧЕНКО.

За її словами, світові фондові індикатори в лютому продемонстрували хороше зростання. Як правило, період публікації річної звітності в більшості випадків супроводжується позитивним трендом на фондових ринках, а січень і лютий не стали виключенням і цього року. Зокрема, в лютому американські фондові індикатори в середньому зросли на 4,3%, європейські - на 4,72%, російський MICEX - на 5,5%, китайський Hang Seng - на 6,3%.

У той же час, підкреслила аналітик, український UX в лютому втратив 3,1%. «Основною причиною такої розкореляції зі світом є нестача ліквідності. Щоб зрушити ринок з місця, потрібен приплив грошей великих приватних інвесторів, а їх поки немає», - вважає вона.

Як зазначила О.Євдоченко, щодо ряду вітчизняних компаній в лютому виходила відмінна звітність за підсумками минулого року, а позитивної реакції на ринку фактично не було. Наприклад, Єнакіївський метзавод за підсумками роботи в 2011 році отримав чистий прибуток у розмірі 249,280 млн. грн., В той час як 2010 рік підприємство завершило з чистим збитком у розмірі 778,560 млн. грн. Тим не менше, котирувальна вартість акцій емітента з 1 лютого знизилася на 6,1%.

Аналітик нагадала, що ФДМУ оголосив про приватизацію «Центренерго» і «Донбасенерго» в поточному році. «Судячи з усього, ця новина також не вразила учасників торгів, оскільки з 1 лютого акції даних компаній втратили в ціні в середньому 5%», - підкреслила вона.