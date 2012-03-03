Індекс Української біржі сьогодні знизився, індекс ПФТС залишився без змін

Індекс Української біржі за підсумками торгів суботи, 3 березня, знизився на 0,26% - до 1458,97 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 11 млн. 618 тис. грн., із них на фондовому ринку - 2 млн. 773 тис. грн., на терміновому ринку - 8 млн. 845 тис. грн.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 3 березня залишився практично без змін - 546,34 пункту (2 березня торги закінчилися на рівні 546,33 пункту). Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 1 млн. 876 тис. грн.