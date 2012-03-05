Переможця конкурсу з продажу "Дніпроенерго" буде визначено 12 березня

Засідання конкурсної комісії з визначення переможця в приватизаційному конкурсі з продажу 25% держпакета акцій ПАТ "Дніпроенерго" відбудеться 12 березня ц.р., повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ). Як повідомили у прес-службі, під час свого засідання конкурсна комісія запропонує єдиному учаснику конкурсу - компанії DTEK Holdings Ltd придбати 25% "Дніпроенерго" за ціною незалежної оцінки, котра також буде обнародувана тільки під час засідання комісії. У прес-службі також повідомили, що на офіційному сайті ФДМУ здійснюватиметься он-лайн трансляція засідання конкурсної комісії.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України 16 листопада 2011 року оголосив конкурс з продажу 25% державного пакета акцій ПАТ "Дніпроенерго". Початкова ціна держпакета акцій "Дніпроенерго" становить 1 млрд. 174 млн. грн.

Єдиний учасник конкурсу-продажу 25% держпакета акцій «Дніпроенерго» - DTEK Holdings Ltd запропонував за держпакет акцій 1 млрд., 174 млн. 100 тис. грн., що на 100 тис. грн. більше початкової ціни. Оскільки в торгах брав участь всього один учасник, ФДМУ, відповідно до законодавства, прийняв рішення провести незалежну оцінку держпакета акцій, після чого запропонувати компанії-учаснику придбати даний пакет за ціною оцінки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Ахметов згенерував генерації Довідка УНІАН. ПАТ «Дніпроенерго» – одна з найбільших енергогенеруючих компаній України.

До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8175 МВт (29% встановленої потужності всіх ТЕС України).

Енергохолдинг ДТЕК через кіпрську DTEK Holdings Limited контролює 41,4374% акцій «Дніпроенерго».

ДТЕК – перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесмену Ринату АХМЕТОВУ.