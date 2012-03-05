Грецію чекає вирішальний тиждень у рамках недопущення дефолту - експерти

Грецію чекає вирішальний тиждень у рамках процесу недопущення суверенного дефолту.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ». Як наголошують експерти, операція Греції з приватними кредиторами про своп держборгу може розвалитися у будь-який момент, оскільки банки і хеджеві фонди все ще не дали гарантій своєї участі.

За інформацією аналітиків, більшість світових індексів впали у п`ятницю, 2 березня, оскільки брак істотних макроновин і очікування важкого тижня для Греції не давали приводів інвесторам продовжити ралі. Індекс S&P знизився на 0,3%, європейський Stoxx-50 – на 0,1%.

Аналітики повідомляють, що азіатські ринки у понеділок, 5 березня, також торгуються в негативній території, після того як влада Китаю ухвалила рішення про зниження цільового рівня економічного зростання. Держрада КНР прагнутиме до зростання ВВП на 7,5% цього року, що є найнижчим показником з 2004 року. Лише російські індекси у понеділок відкрилися в плюсі 0,5-0,6% після минулих президентських виборів в країні, в яких більшість голосів набрав Володимир ПУТІН. Індекс ММВБ відновив максимум з початку серпня минулого року.

Як відзначають аналітики, за результатами минулого тижня індекс UХ впав на 3%. Серед лідерів падіння – папери, виключені з індексного кошика Української біржі. «Стирол», Стахановський ВБЗ і Ясиновський КХЗ впали на близько 10% кожен, тоді як Крюківський ВБЗ і «Укртелеком» - на 6,6% і 3% відповідно. Лідери зростання: ЄМЗ (+1,2%) – опублікував сильний чистий прибуток, «Луганськтепловоз» (+18%) і Харцизький ТЗ (+10%), який одержав 790 млн. грн. чистого прибутку і, очевидно, на зборах акціонерів 11 квітня велику її частину направить на дивіденди (0,28 грн./акція). З 20 найбільш ліквідних паперів UX лише 9 опублікували чистий прибуток. Інші повинні оприлюднити дані до кінця березня.

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