Як мінімум 5 українських компаній вийдуть на Варшавську біржу. Про це в інтерв`ю газеті «Урядовий кур`єр» повідомив виконавчий директор представництва Варшавської фондової біржі в Україні Андрій ДУБЕЦЬКИЙ. «Насправді важко спрогнозувати, коли і скільки компаній вийде на Варшавський майданчик. Це залежить як від самого ринку капіталу, так і від бізнес-потреб компаній. Недавно до України приїжджав президент ВФБ Людвік СОБОЛЕВСЬКИЙ. За його оцінками, розміщення п`яти українських компаній на ВФБ (не обмежуючись аграрними) буде дуже хорошим результатом для польського майданчика. Тому як мінімум п`ять українських компаній вийдуть на Варшавську біржу», - повідомив А.Дубецький.

Він відзначив, що про своє бажання вийти на ВФБ заявляли такі компанії, як "Агрополіс", B.I.G. Harvest Group (Бета-Агро-Інвест), Сварог Груп, T.B.Fruit (Яблуневий дар), "Галнафтогаз", "Спорт Лайф" та інші. «Значну групу з них становлять саме аграрні компанії великого і середнього розміру. Ще чотири компанії минулого року відклали розміщення, з них три – аграрні. Це "Укрзернопром" (MCB Agricole), "Віойл", "Валінор" (Валарс)», – повідомив А.Дубецький, додавши: «Враховуючи, що потенціал аграрної України ще до кінця не використаний, значний інтерес до інвестування у цей сектор зберігається».

За словами А.Дубецького, за кінець 2010 р. – першу половину 2011 р. на ВФБ вийшло 9 нових компаній. Вони залучили близько 300 млн. євро. Три з них займаються саме аграрним бізнесом – це "Агротон", KSG Agro і "Агроліга", і їм вдалося залучити 66 млн. євро.