Цього тижня може бути оголошений дефолт за грецькими облігаціями - експерти

Цього тижня може бути оголошений дефолт за грецькими облігаціями.

Про це йдеться в щотижневому аналітичному звіті інвестиційної компанії "Трійка Діалог", яким володіє агентство УНІАН.

Як наголошують у звіті, на початку тижня Греція знову буде виступати в ролі основної загрози, що нависла над світовим ринком. Хоча країни ЄС погодилися надати країні черговий пакет екстреної допомоги, не виключено, що власники облігацій не приймуть умов реструктуризації заборгованості, що призведе до введення застереження про так звані колективні дії (collective-action clauses - CAC). Кредитні рейтингові агентства вже заявили, що в цьому випадку за грецьким борговими зобов`язаннями буде оголошений дефолт. Досить імовірно, що цей ризик уже враховано в поточних котируваннях, однак дефолт може сильніше вдарити по ринку кредитних дефолтних свопів (CDS) і, як наслідок, по банківському сектору. "До тих пір поки цей процес не завершений і всі наслідки не оцінені, інвестори будуть дотримуватися обережності", - наголошують у звіті.

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