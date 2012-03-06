Кабмін узгодив умови продажу «Крименерго»

Кабінет Міністрів України узгодив умови продажу державного пакета акцій енергозабезпечуючої компанії «Крименерго».

Про це говориться у розпорядженні Кабміну №116-р від 5 березня, оприлюдненому на урядовому порталі. Згідно з документом, стартова ціна 45% пакета «Крименерго» затверджена на рівні 246 млн. грн.

В цілому вимоги до учасників конкурсу і конкурсні умови, затверджені цим розпорядженням, ідентичні умовам конкурсів з приватизації інших енергокомпаній.

Так, відповідно до затверджених урядовим розпорядженням умов, в конкурсі з продажу пакета акцій енергокомпанії можуть брати участь особи, які впродовж трьох останніх календарних років здійснювали діяльність з постачання електроенергії в обсягу не менш як 30% від обсягу постачань «Дніпрообленерго» за той самий період або впродовж трьох останніх років були власником 50% статутного капіталу юридичних осіб, що здійснюють подібну діяльність. До участі в конкурсі не допускаються юридичні особи, 25% у статутному капіталі яких прямо або опосередковано належать державі.

В даний час міноритарними акціонерами «Крименерго» є енергохолдинг ДТЕК, що володіє 12,49% акцій компанії, а також Garensia Enterprises Limited (Кіпр) у розмірі 10,36%, пов`язана з групою «Енергетичний стандарт» російського бізнесмена Костянтина ГРИГОРИШИНА.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крименерго» займає домінуюче положення на ринку енергопостачання Автономної Республіки Крим.

Статутний фонд «Крименерго» становить 43 млн. 241,88 тис. грн., номінал акції – 0,25 грн.

70% акцій «Крименерго» володіє НАК «ЕКУ».

У 2011 році компанія збільшила чистий прибуток на 41,2%, або на 9,702 млн. грн., порівняно з 2010 роком – до 33,260 млн. грн.

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