Експерт: в основі нинішнього зниження ризикових активів лежить «фактор настроїв»

В основі зниження ризикових активів на початку цього тижня лежить «фактор настроїв».

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він підкреслив, що гравці схильні інтерпретувати практично будь-які новинні заголовки або як негативні, або як недостатньо позитивні. Зокрема, у понеділок, 5 березня, прикладом недостатньо позитивної новини стала публікація значення ISM Non-Manufacturing PMI, яке перевершило очікування ринку, але не вплинуло на динаміку індексів.

Враховуючи таке ставлення учасників ринку, аналітик вважає, що перед тривалими вихідними українським гравцям не варто розраховувати на сильні відскоки ринку наверх.

За словами П.ІЛЛЯШЕНКА, «в понеділок український ринок акцій не відзначився оригінальністю і пішов за глобальними майданчиками вниз. При цьому зростання індексу DJIA з мінуса в нуль у другій половині дня почалося вже після закриття Української біржі і змогло лише віртуально підсолодити настрої українських інвесторів. Втім, марно, оскільки сьогодні вранці ф`ючерси на провідні американські індекси знижувалися до мінімумів вчорашньої торгової сесії».

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 5 березня, упав на 1,12% - до 1443,64 пункту. Загальний обсяг торгів склав 66 млн. 801 тис. грн., з них на фондовому ринку - 31 млн. 25 тис. грн., На терміновому ринку - 35 млн. 775 тис. грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,47% - до 543,75 пункту. Загальний обсяг торгів склав 214 млн. 735 тис. грн., з них на державні облігації довелося 210 млн. 835 тис. грн., на облігації підприємств - 3 млн. 396 тис. грн., на акції - 502 тис. грн.