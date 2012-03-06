Російський фондовий ринок продемонстрував значне падіння

На російському фондовому ринку зафіксовано значне падіння - індекс РТС станом на 18:32 за московським часом впав на 4,33%, індекс ММВБ - на 3,74%, повідомляє сайт ММВБ-РТС.

Як повідомляє Reuters, трейдери пов`язують дане падіння із закриттям "довгих" позицій напередодні вихідних у РФ, протягом яких у світі відбудуться важливі економічні події.

Багато іноземних інституційних інвесторів очікували президентських виборів у РФ для прояснення політичної ситуації, але поки трейдери не спостерігають особливої клієнтської активності.