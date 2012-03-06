ФДМУ у січні-лютому отримав від приватизації 2,7 млрд. грн. - 27% річного плану

Фонд державного майна України (ФДМУ) у січні-лютому п.р. отримав від приватизації 2,7 млрд. грн., що становить 27% річного плану надходжень від приватизації.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

За інформацією прес-служби, з початку року до державного бюджету було перераховано 1 млрд. 932,1 млн. грн. від продажу 45,103% державного пакету ПАТ "Західенерго", 176,2 млн. грн. - від продажу 50% "Вінницяобленерго", 70 млн. грн. - від продажу 45% "Чернівціобленерго".

За цей самий період від оренди держмайна ФДМУ одержав 155,9 млн. грн. (23,6% річного плану), зокрема від оренди цілісного майнового комплексу Вільногірського гірничо-металургійного комбінату - 4,56 млн. грн., Іршанського гірничо-збагачувального комбінату - 1,74 млн. грн.

Нагадаємо, у 2012 р. планується одержати від приватизації 10 млрд. грн., від оренди держмайна - 660 млн. грн.

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