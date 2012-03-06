Український фондовий ринок сьогодні продемонстрував відчутне зниження

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 6 березня, знизився на 2,57% - до 1406,58 пункту.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 121,5 млн. грн., із них на фондовому ринку - 58,4 млн. грн., на терміновому ринку - 63 млн. грн.

На Українській біржі зниження спостерігалося практично по всіх паперах, що активно торгуються, лідерами падіння серед них стали акції Єнакіївського метзаводу (на 6,38%), "Райффайзен Банку Аваль" (на 5,17%), Авдіївського коксохіму (на 4,8%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 6 березня знизився на 1,19% - до 537,29 пункту. Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 441,8 млн. грн., із них на ОВДП припало 438,5 млн. грн., на облігації підприємств - 3 млн. грн., на акції - 159 тис. грн.