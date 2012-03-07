Обвал на світових фондових ринках продовжується

На світових фондових ринках триває значне падіння у зв`язку з ситуацією в єврозоні.

Як повідомляють сайти європейських бірж, індекс FTSE 100 станом на 9:50 за київським часом знизився на 1,86% - до 5765.80 пункту, Dax впав на 3,40% - до 6633.11 пункту.

За підсумками торгів у США індекс Dow Jones знизився на 1,57% - до 12759,15 пункту, індекс S&P знизився на 1,54% - до 1343,36 пункту, NASDAQ знизився на 1,36% - до 2910,32 пункту.

Нагадаємо, до кінця цього тижня повинна вирішитися ситуація навколо боргу Греції, зокрема, кредитори цієї країни повинні прийняти рішення про умови обміну облігаціями. До того ж, Єврокомісія оприлюднила свій прогноз про скорочення економіки єврозони в цьому році.

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