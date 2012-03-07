Вчорашній день для ринків акцій став найгіршим з початку року - експерт

Вчорашній день для ринків акцій став найгіршим з початку 2012 року.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Проте, додав він, «такий титул навряд чи є наслідком великого масштабу зниження глобальних індексів. Швидше, просто попередні декілька місяців виявилися незвичайно спокійними, і порівняно з ними зниження S & P 500 всього на 1,5% здається драматичним за своїм напруженням».

Як приклад на підтвердження такої версії П.ІЛЛЯШЕНКО навів реакцію ринку на дані про динаміку ВВП єврозони в четвертому кварталі 2011 року. У вівторок, 6 березня, стало відомо, що публікація уточнених даних про зростання ВВП не призвела до їх перегляду. Іншими словами, ринок знав про те, що ВВП єврозони скоротився на 0,3% і це знання підтвердилося. Так де ж тут сюрприз?

За словами аналітика, «динаміка українського ринку акцій, у свою чергу, змінилася, і зі стану безоб`ємного відчаю перейшла в стан осмислених продажів на тлі зростання торгової активності. Таким чином, українські гравці все ж готові робити ставку на напрямок ринку, але, як і раніше, вектор настроїв має чітко виражену схильність до песимізму».

Говорячи про сьогоднішній день, П.ІЛЛЯШЕНКО зазначив: «По-перше, відкривати позиції перед тривалими вихідними на українському ринку вкрай небезпечно, по-друге, хоча ф`ючерси на S & P 500 знижуються нижче рівня 1350, є підозра, що оптимісти ще не сказали останнього слова». В результаті відкривати короткі позиції на поточних рівнях не варто, радить аналітик.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 6 березня, знизився на 2,57% - до 1406,58 пункту. Загальний обсяг торгів склав 121,5 млн. грн., з них на фондовому ринку - 58,4 млн. грн., на терміновому ринку - 63 млн. грн.

Індекс ПФТС впав на 1,19% - до 537,29 пункту. Загальний обсяг торгів склав 441,8 млн. грн., з них на ОВДП довелося 438,5 млн. грн., на облігації підприємств - 3 млн. грн., на акції - 159 тис. грн.