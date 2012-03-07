Стартова ціна 45% "Крименерго" порівнянна із залишковою вартістю основних фондів - експерт

Затверджена урядом стартова ціна 45% держпакету акцій ПАТ "Крименерго", який вставляють на продаж, порівнянна з такою ж часткою залишкової вартості основних фондів компанії.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН начальник аналітичного департаменту інвестиційної групи «УНІВЕР» Олена ЄВДОЧЕНКО.

За оцінкою аналітика, залишкова вартість основних фондів станом на 31 грудня 2011 р. складає 718,7 млн. грн., відповідно, за її словами, стартова ціна в розмірі 246 млн. грн. за 45% акцій "Крименерго" цілком порівнянна з такою ж часткою (45%) залишкової вартості основних фондів у розмірі 323,4 млн. грн.

О.ЄВДОЧЕНКО відзначила, що вартість чистих активів станом на кінець минулого року становила 158,2 млн. грн., проте, за словами аналітика, на їх величину впливають збитки компанії, зокрема, нерозподілений збиток на сьогодні становить 462,2 млн. грн.

Аналітик також зазначила, що капіталізація "Крименерго" в даний час складає близько 346 млн. грн., відповідно вартість 45% акцій компанії по ринку оцінюються в розмірі 155,7 млн. грн., що на 58% нижче стартової ціни.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням № 116-р від 5 березня погодив умови продажу державного пакета акцій енергопостачальної компанії «Крименерго». Згідно з документом, стартова ціна 45% пакета «Крименерго» затверджена на рівні 246 млн. грн.

В даний час міноритарними акціонерами «Крименерго» є енергохолдинг ДТЕК, що володіє 12,49% акцій компанії, а також Garensia Enterprises Limited (Кіпр) у розмірі 10,36%, пов`язана з групою «Енергетичний стандарт» російського бізнесмена Костянтина ГРИГОРИШИНА.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крименерго» займає домінуюче становище на ринку енергопостачання Автономної Республіки Крим.

Статутний фонд «Крименерго» становить 43 млн. 241,88 тис. грн., номінал акції - 0,25 грн.

70% акцій «Крименерго» володіє НАК «ЕКУ».

У 2011 році компанія збільшила чистий прибуток на 41,2%, або на 9,702 млн. грн., порівняно з 2010 роком, - до 33,260 млн. грн.