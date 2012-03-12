Український ринок акцій сьогодні відкрився на суперечливому зовнішньому фоні - експерт

Відкриття українських фондових майданчиків у понеділок, 12 березня, проходить на суперечливому зовнішньому фоні.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО. З одного боку, відзначив він, «в останні дні ринкам акцій вдалося відіграти велику частину недавнього зниження, з іншого – сьогодні вранці продавцям вдалося знову перехопити ініціативу. Безумовно, при бажанні таку поведінку ринків можна пояснити змінами у новинному фоні. Наприклад, зростання фондових індексів наприкінці тижня грунтувалося на позитивних економічних даних зі США, а звістка про вдалу реструктуризацію грецького боргу на пару з очікуваним визнанням дефолту – виступили трігером фіксації прибутку».

Проте, на думку П.Ільяшенко, така динаміка ризикових активів видається цілком логічною з ринкового (технічного) погляду. З середи по п`ятницю ми стали свідками відскоку вгору після зниження першої половини минулого тижня. Зараз же спостерігається корекція у рамках цього відскоку, яка в теорії може перерости у розворот короткострокової тенденції.

Як вважає аналітик, у таких умовах відкривати короткострокові довгі позиції не варто. Проте з погляду відкриття короткострокових коротких позицій ситуація виглядає набагато краще, ніж у середу, 7 березня. «При цьому ми залишаємося помірними оптимістами і вважаємо, що інвесторам не варто вносити зміни до своїх портфелів за наявності захисної позиції», - підкреслив П.Ільяшенко.