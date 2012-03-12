DTEK Holdings Ltd придбав 25% акцій «Дніпроенерго»

DTEK Holdings Ltd дав згоду на придбання 25% держпакета акцій «Дніпроенерго» за ціною 1 млрд. 179 млн. 700 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, інформацію про це було оприлюднено під час сьогоднішнього засідання конкурсної комісії з визначення переможця конкурсу з продажу держпакета «Дніпроенерго».

Під час засідання комісії відзначалося, що за результатами проведення незалежної оцінки держпакета даної енергокомпанії, як того вимагає законодавство при проведенні конкурсу з одним учасником, 25% «Дніпроенерго» було оцінено оцінювачем в 1 млрд. 179 млн. 700 тис. грн.

Нагадаємо, під час приватизаційного конкурсу з продажу 25% держпакета акцій «Дніпроенерго» єдиний учасник конкурсу – ДТЕК Holdings Ltd - запропонував за приватизований держпакет акцій 1 млрд. 174 млн. 100 тис. грн., що на 100 тис. грн. більше від початкової ціни (1 млрд. 174 млн. грн. - УНІАН).

Оскільки в торгах брав участь лише один учасник, ФДМУ відповідно до законодавства прийняв рішення провести незалежну оцінку держпакета акцій, після чого запропонувати компанії-учасникові придбати даний пакет за ціною оцінки.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України 16 листопада 2011 року оголосив конкурс з продажу 25%-ного державного пакета акцій ПАТ "Дніпроенерго". Початкова ціна держпакета акцій "Дніпроенерго" становила 1 млрд. 174 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Дніпроенерго» – одна з найбільших енергогенеруючих компаній України.

Енергохолдинг ДТЕК через кіпрську DTEK Holdings Limited контролює 41,4374% акцій «Дніпроенерго».

До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8175 МВт (29% встановленої потужності всіх ТЕС України).

ДТЕК – перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Сістем Кепітал Менеджмент» (СКМ), яка належить українському бізнесменові Рінату АХМЕТОВУ.