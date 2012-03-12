ФДМУ планує в середу виставити на продаж "Крименерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує в середу, 14 березня, виставити на продаж 45% держпакету акцій "Крименерго".

Про це УНІАН повідомив голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням № 116-р від 5 березня погодив умови продажу державного пакета акцій енергопостачальної компанії «Крименерго». Згідно з документом, стартова ціна 45% пакета «Крименерго» затверджена на рівні 246 млн. грн.

В даний час міноритарними акціонерами «Крименерго» є енергохолдинг ДТЕК, що володіє 12,49% акцій компанії, а також Garensia Enterprises Limited (Кіпр) у розмірі 10,36%, пов'язана з групою «Енергетичний стандарт» російського бізнесмена Костянтина ГРИГОРИШИНА.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крименерго» займає домінуюче становище на ринку енергопостачання Автономної Республіки Крим.

Статутний фонд «Крименерго» становить 43 млн. 241,88 тис. грн., номінал акції - 0,25 грн.

70% акцій «Крименерго» володіє НАК «ЕКУ».

У 2011 році компанія збільшила чистий прибуток на 41,2%, або на 9,702 млн. грн., порівняно з 2010 роком, - до 33,260 млн. грн.